Лунёв не пропустил в дебютном матче за «Байер»

Сегодня, 23 июля, леверкузенский «Байер» встретился с «Фрайбургом» в товарищеском матче. Игра завершилась со счётом 0:0.
Стоит отметить, что российский голкипер Андрей Лунёв начал матч на скамейке запасных, но в перерыве заменил Лукаша Градецки. Лунёв провёл в воротах весь второй тайм и не пропустил.
Напомним, этим летом у Лунёва истёк контракт с «Зенитом», за который он выступал с 2017 года. Всего за санкт-петербургский клуб Андрей провёл 118 матчей, в которых пропустил 100 голов. Стоит отметить, что в 47 играх голкипер сохранил свои ворота в неприкосновенности.
На счету Лунёва также 7 матчей в составе сборной России, однако в заявку национальной команды на чемпионат Европы — 2020 экс-голкипер «Зенита» не попал.
В минувшем розыгрыше Бундеслиги леверкузенский «Байер» занял шестое место в турнирной таблице, набрав 52 очка в 34 матчах чемпионата Германии. В июле «фармацевты» объявили о подписании Лунёва.
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