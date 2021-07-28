Помощник Карасёва: в 2013-м при мне несправедливо удалили Халка. Жалею, что не смог помочь

Футбольный арбитр Игорь Демешко, который работал помощником Сергея Карасёва на Евро-2020, рассказал о неприятной ситуации на матче РПЛ.

«Первый неприятный эпизод случился в 2013 году. Я был ассистентом на матче «Волга» – «Зенит», в котором несправедливо удалили Халка (главным судьёй тогда был Евгений Турбин – Прим. «Чемпионат»). И до сих пор жалею, что не смог помочь, потому что стоял на дальней стороне от происходящего. Мне было плохо видно, но при должном внимании я мог разобраться и исправить ситуацию. После того матча я получил три месяца дисквалификации от Роберто Розетти и год не мог стать судьей ФИФА. Не только я, а вся бригада. Розетти сказал: «Вы – команда, и ответственность разделите на всех». На Евро с Роберто эту ситуацию, кстати, вспоминали», — сказал Демешко в интервью с корреспондентом «Чемпионата» Евгением Марковым.