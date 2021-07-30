Стала известна зарплата, которую предложили Черчесову за работу в сборной Ирака

Стала известна зарплата, которую предложили Станиславу Черчесову за работу в сборной Ирака. Экс-наставнику сборной России предлагали € 2,5 млн в год. Об этом «Чемпионату» сообщило два источника, знакомых с ситуацией.
Ранее «Чемпионат» сообщал, что Иракская федерация футбола была заинтересована в приглашении Черчесова на пост главного тренера сборной и хотела провести с ним переговоры. Перед тренером стояла бы задача вывести сборную на чемпионат мира в Катаре, однако тренер отказался от переговоров, потому что был не готов снова возглавить сборную из-за отсутствия сил и эмоций.
Напомним, Черчесов покинул пост наставника сборной России после провала на Евро-2020. Специалист и РФС официально расторгли контракт 9 июля. Главный тренер отказался от компенсации, а тренерскому штабу Черчесова выплачена зарплата до конца этого года.
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