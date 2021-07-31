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Артём Тимофеев перешёл из «Спартака» в «Ахмат»

Артём Тимофеев перешёл из «Спартака» в «Ахмат»
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Полузащитник «Спартака» Артём Тимофеев перешёл в «Ахмат», сообщает пресс-служба Российской Премьер-Лиги. Контракт футболиста с клубом рассчитан на три сезона.

Ранее генеральный директор грозненского «Ахмата» Ахмед Айдамиров отметил, что грозненский клуб хочет сохранить игроков «Спартака» Георгия Мелкадзе и Артёма Тимофеева, выступавших за команду на правах аренды.

В минувшем сезоне Тимофеев в общей сложности провел 30 матчей, забил три мяча и отдал пять голевых передач.

Напомним, в матче 1-го тура Российской Премьер-Лиги сезона-2021/2022 «Крылья Советов» проиграли «Ахмату». Встреча проходила на стадионе «Солидарность Арена» в Самаре и завершилась со счётом 2:1 в пользу гостей. «Ахмат» в минувшем сезоне РПЛ набрал 40 очков и финишировал на 11-й строчке. Во втором туре нынешнего розыгрыша грозненская команда примет «Сочи». Игра состоится 2 августа, начало – в 20:00 мск.

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