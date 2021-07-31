Артём Тимофеев перешёл из «Спартака» в «Ахмат»

Полузащитник «Спартака» Артём Тимофеев перешёл в «Ахмат», сообщает пресс-служба Российской Премьер-Лиги. Контракт футболиста с клубом рассчитан на три сезона.
Ранее генеральный директор грозненского «Ахмата» Ахмед Айдамиров отметил, что грозненский клуб хочет сохранить игроков «Спартака» Георгия Мелкадзе и Артёма Тимофеева, выступавших за команду на правах аренды.
В минувшем сезоне Тимофеев в общей сложности провел 30 матчей, забил три мяча и отдал пять голевых передач.
Напомним, в матче 1-го тура Российской Премьер-Лиги сезона-2021/2022 «Крылья Советов» проиграли «Ахмату». Встреча проходила на стадионе «Солидарность Арена» в Самаре и завершилась со счётом 2:1 в пользу гостей. «Ахмат» в минувшем сезоне РПЛ набрал 40 очков и финишировал на 11-й строчке. Во втором туре нынешнего розыгрыша грозненская команда примет «Сочи». Игра состоится 2 августа, начало – в 20:00 мск.
- 31 июля 2021
-
17:52
-
17:49
-
17:39
-
17:28
-
17:26
-
17:14
-
16:54
-
16:51
-
16:50
-
16:41
-
16:23
-
16:16
-
16:11
-
15:53
-
15:42
-
15:25
-
15:21
-
15:01
-
14:55
-
14:45Крыховяк перешёл в «Краснодар» Эксклюзив
-
14:41
-
14:30
-
14:22
-
14:19
-
14:16
-
14:07
-
13:45
-
13:39
-
13:34
-
13:27
-
12:42
-
12:41
-
12:26
-
12:21
-
12:14