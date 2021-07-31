Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров посетил тренировку «Ахмата» перед матчем второго тура Российской Премьер-Лиги с «Сочи».
«Спасибо Вам, Рамзан Ахматович, за ваше внимание, поддержку и тёплые слова! Сделаем всё, чтобы чаще радовать вас и всех наших болельщиков хорошими результатами!» — говорится в сообщении пресс-службы «Ахмата».
Напомним, в матче 1-го тура Российской Премьер-Лиги сезона-2021/2022 «Крылья Советов» проиграли «Ахмату». Встреча проходила на стадионе «Солидарность Арена» в Самаре и завершилась со счётом 2:1 в пользу гостей. «Ахмат» набрал в минувшем сезоне РПЛ 40 очков и финишировал на 11-й строчке. Во втором туре нынешнего розыгрыша грозненская команда примет «Сочи». Игра состоится 2 августа, начало – в 20:00 мск.
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