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Рамзан Кадыров посетил тренировку «Ахмата»

Рамзан Кадыров посетил тренировку «Ахмата»
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Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров посетил тренировку «Ахмата» перед матчем второго тура Российской Премьер-Лиги с «Сочи».

«Спасибо Вам, Рамзан Ахматович, за ваше внимание, поддержку и тёплые слова! Сделаем всё, чтобы чаще радовать вас и всех наших болельщиков хорошими результатами!» — говорится в сообщении пресс-службы «Ахмата».

Напомним, в матче 1-го тура Российской Премьер-Лиги сезона-2021/2022 «Крылья Советов» проиграли «Ахмату». Встреча проходила на стадионе «Солидарность Арена» в Самаре и завершилась со счётом 2:1 в пользу гостей. «Ахмат» набрал в минувшем сезоне РПЛ 40 очков и финишировал на 11-й строчке. Во втором туре нынешнего розыгрыша грозненская команда примет «Сочи». Игра состоится 2 августа, начало – в 20:00 мск.

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