«Оренбург» проиграл «Факелу», «Торпедо» поделило очки с «Текстильщиком»

В матче 4-го тура Футбольной национальной лиги «Оренбург» проиграл воронежскому «Факелу». Встреча проходила на стадионе «Газовик» в Оренбурге и завершилась со счётом 2:0.

На 45-й минуте первый мяч забил Сергей Брызгалов. На 79-й минуте преимущество воронежской команды увеличил Василий Черов.

В другом матче московское «Торпедо» сыграло вничью с ивановским «Текстильщиком». Встреча проходила в Москве и завершилась со счётом 0:0.

«Факел» набрал 10 очков и поднялся на второе место в турнирной таблице Футбольной национальной лиги. «Оренбург» (7) располагается на пятом месте. «Торпедо» (10) лидирует в таблице. «Текстильщик» (3) занимает 15-е место.

Результаты других матчей ФНЛ:

«Акрон» — «Балтика» — 0:0

КАМАЗ — «СКА-Хабаровск» — 1:2