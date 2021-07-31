Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Заряжаем футболом
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

«Оренбург» проиграл «Факелу», «Торпедо» поделило очки с «Текстильщиком»

«Оренбург» проиграл «Факелу», «Торпедо» поделило очки с «Текстильщиком»
Комментарии

В матче 4-го тура Футбольной национальной лиги «Оренбург» проиграл воронежскому «Факелу». Встреча проходила на стадионе «Газовик» в Оренбурге и завершилась со счётом 2:0.

На 45-й минуте первый мяч забил Сергей Брызгалов. На 79-й минуте преимущество воронежской команды увеличил Василий Черов.

В другом матче московское «Торпедо» сыграло вничью с ивановским «Текстильщиком». Встреча проходила в Москве и завершилась со счётом 0:0.

«Факел» набрал 10 очков и поднялся на второе место в турнирной таблице Футбольной национальной лиги. «Оренбург» (7) располагается на пятом месте. «Торпедо» (10) лидирует в таблице. «Текстильщик» (3) занимает 15-е место.

Результаты других матчей ФНЛ:

«Акрон» — «Балтика» — 0:0

КАМАЗ — «СКА-Хабаровск» — 1:2

ФНЛ - Первый дивизион. 4-й тур
31 июля 2021, суббота. 17:00 МСК
Оренбург
Оренбург
Окончен
0 : 2
Факел
Воронеж
0:1 Брызгалов – 45'   0:2 Черов – 79'
Удаления: Эктов – 90' / нет
ФНЛ - Первый дивизион. 4-й тур
31 июля 2021, суббота. 17:00 МСК
Торпедо М
Москва
Окончен
0 : 0
Текстильщик
Иваново
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2021