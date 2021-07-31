«Оренбург» проиграл «Факелу», «Торпедо» поделило очки с «Текстильщиком»
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В матче 4-го тура Футбольной национальной лиги «Оренбург» проиграл воронежскому «Факелу». Встреча проходила на стадионе «Газовик» в Оренбурге и завершилась со счётом 2:0.
На 45-й минуте первый мяч забил Сергей Брызгалов. На 79-й минуте преимущество воронежской команды увеличил Василий Черов.
В другом матче московское «Торпедо» сыграло вничью с ивановским «Текстильщиком». Встреча проходила в Москве и завершилась со счётом 0:0.
«Факел» набрал 10 очков и поднялся на второе место в турнирной таблице Футбольной национальной лиги. «Оренбург» (7) располагается на пятом месте. «Торпедо» (10) лидирует в таблице. «Текстильщик» (3) занимает 15-е место.
Результаты других матчей ФНЛ:
«Акрон» — «Балтика» — 0:0
КАМАЗ — «СКА-Хабаровск» — 1:2
ФНЛ - Первый дивизион. 4-й тур
31 июля 2021, суббота. 17:00 МСК
Оренбург
Оренбург
Окончен
0 : 2
Факел
Воронеж
0:1 Брызгалов – 45' 0:2 Черов – 79'
Удаления: Эктов – 90' / нет
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