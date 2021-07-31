Экс-игрок ЦСКА: всё по делу. «Локо» спокойно дожал ЦСКА, а потом играл по счёту

Бывший футболист ЦСКА Александр Гришин прокомментировал результат матча с «Локомотивом» (1:2).
«Всё по делу, «Локомотив» сегодня был сильнее. После того, как «Локо» повёл, ЦСКА перехватил инициативу, когда выпустили Влашича, Дзагоева и Энджуке. Но там соперник уже играл по счёту. Удивило, что ЦСКА с самого начала стал низко обороняться, отдал инициативу, практически всю игру до второго гола «Локомотива», оборонялся. Каждый тренер выбирает свой план на матч, до какого-то момента он работал, но «Локо» спокойно дожал ЦСКА, и потом играл по счёту. В первом тайме у армейцев не было контригры, то «Локо», забив второй, отошёл от обороны и убегал в контратаки. Со стороны обоих клубов игра была хорошей, счёт по делу», — сказал Гришин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ариной Лавровой.
- 31 июля 2021
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