Роман Яремчук отреагировал на переход в переход в «Бенфику»
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Нападающий сборной Украины Роман Яремчук прокомментировал свой переход в «Бенфику» из «Гента».
«Для меня большая честь носить форму «Бенфики», — написал форвард в своём «инстаграме».
Ранее сообщалось, что контракт Яремчука с «Бенфикой» рассчитан на пять лет.
Яремчук перешёл в «Гент» из киевского «Динамо» в 2017 году. В минувшем сезоне украинский нападающий принял участие в 27 матчах чемпионата Бельгии, забил 15 голов и отдал пять результативных передач. Ранее сообщалось об интересе к игроку со стороны «Вулверхэмптона», «Арсенала», «Милана» и «Ромы».
Напомним, «Бенфика» является соперником «Спартака» по 3-му квалификационному раунду Лиги чемпионов. Первый матч между командами состоится 4 августа.
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