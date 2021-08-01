Роман Яремчук отреагировал на переход в переход в «Бенфику»

Нападающий сборной Украины Роман Яремчук прокомментировал свой переход в «Бенфику» из «Гента».

«Для меня большая честь носить форму «Бенфики», — написал форвард в своём «инстаграме».

Ранее сообщалось, что контракт Яремчука с «Бенфикой» рассчитан на пять лет.

Яремчук перешёл в «Гент» из киевского «Динамо» в 2017 году. В минувшем сезоне украинский нападающий принял участие в 27 матчах чемпионата Бельгии, забил 15 голов и отдал пять результативных передач. Ранее сообщалось об интересе к игроку со стороны «Вулверхэмптона», «Арсенала», «Милана» и «Ромы».

Напомним, «Бенфика» является соперником «Спартака» по 3-му квалификационному раунду Лиги чемпионов. Первый матч между командами состоится 4 августа.