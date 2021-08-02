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Разбираетесь в футболе? Приходите на игру «Чемпионат Brainboy» в самом центре Москвы

Разбираетесь в футболе? Приходите на игру «Чемпионат Brainboy» в самом центре Москвы
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Новая игра в рамках проекта «Чемпионат Brainboy» пройдёт 3 августа в легендарном Hard Rock Cafe на Старом Арбате в Москве. Квиз охватывает не только главные вехи в истории футбола, но и яркие события, личности, явления, известные каждому болельщику. Если вы готовы проверить свои знания, то смело регистрируйтесь.

Стартовый свисток — в 20:00. Квиз состоит из семи разноформатных раундов на логику, эрудицию, интуицию и чувство юмора. Оригинальные вопросы разного уровня сложности готовят опытные редакторы. Неизменным преимуществом, как всегда, станет ежедневное прочтение новостей и статей на «Чемпионате». В игре точно будут вопросы, посвящённые актуальной футбольной повестке. Победители, призёры и просто везунчики получат крутые подарки. Собираем элиту футбольных знатоков!

Подключайтесь!

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Новости. Футбол
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