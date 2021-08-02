Разбираетесь в футболе? Приходите на игру «Чемпионат Brainboy» в самом центре Москвы

Новая игра в рамках проекта «Чемпионат Brainboy» пройдёт 3 августа в легендарном Hard Rock Cafe на Старом Арбате в Москве. Квиз охватывает не только главные вехи в истории футбола, но и яркие события, личности, явления, известные каждому болельщику. Если вы готовы проверить свои знания, то смело регистрируйтесь.
Стартовый свисток — в 20:00. Квиз состоит из семи разноформатных раундов на логику, эрудицию, интуицию и чувство юмора. Оригинальные вопросы разного уровня сложности готовят опытные редакторы. Неизменным преимуществом, как всегда, станет ежедневное прочтение новостей и статей на «Чемпионате». В игре точно будут вопросы, посвящённые актуальной футбольной повестке. Победители, призёры и просто везунчики получат крутые подарки. Собираем элиту футбольных знатоков!
Подключайтесь!
- 2 августа 2021
-
10:54
-
10:43
-
10:42
-
10:28
-
10:03
-
09:54
-
09:32
-
09:30
-
09:17
-
09:11
-
09:08
-
08:39
-
08:12
-
08:05
-
06:50
-
05:56
-
03:53
-
03:29
-
03:13
-
02:51
-
02:38
-
02:19
-
02:03
-
01:53
-
00:57
-
00:42
-
00:18
-
00:12
- 1 августа 2021
-
23:31
-
23:29
-
23:16
-
23:09
-
23:05
-
23:04
-
22:53