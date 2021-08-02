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Вендел — о голе в ворота «Ростова»: когда попросил передачу у Ерохина, сразу решил бить

Вендел — о голе в ворота «Ростова»: когда попросил передачу у Ерохина, сразу решил бить
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Полузащитник «Зенита» Вендел прокомментировал результат матча 2-го тура Российской Премьер-Лиги с «Ростовом» (4:2).

«Несмотря на счёт, скажу, что это была непростая игра с непростым соперником. Плюс поле оказалось не самого лучшего качества. Тем не менее мы добились победы благодаря всей команде.

В моменте с моим голом всё сошлось. Удар получился, первый гол в сезоне, мы вновь повели с разницей в два мяча. Был всему этому очень рад. Когда попросил передачу у Саши Ерохина, сразу решил бить. В том числе ради таких голов ты и играешь в футбол. Им надо радоваться!

Немного переживал, когда «Ростов» приближался, но в принципе игра была у нас под контролем и особых моментов у наших ворот не возникало. Главное же было выиграть. Теперь впереди очень важный матч дома с «Краснодаром». Будем готовиться», — приводит слова Вендела пресс-служба «Зенита».

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