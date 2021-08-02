Денис Глушаков высказался о возможном вызове в сборную России

Полузащитник «Химок» Денис Глушаков оценил возможность возвращения в сборную России.

«Хочу ли в сборную? Всегда говорил, что вернуться в сборную – одно из моих главных желаний. Уверен, что за каждым футболистом сейчас пристально наблюдают и оценивают, поэтому мое дело только пахать и попытаться игрой показать, что могу быть полезен нашей главной команде», — сказал Глушаков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Максимом Пахомовым.

Ранее главный тренер «Ростова» Валерий Карпин был назначен на пост наставника сборной России по футболу. Предыдущим наставником сборной России был Станислав Черчесов, который покинул должность после провала на Евро-2020. Специалист и РФС официально расторгли контракт 9 июля. Главный тренер отказался от компенсации.