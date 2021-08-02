В «Локомотиве» сравнили инсайды о клубе с реакцией собаки на поезд
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Пресс-служба «Локомотива» в «твиттере» опубликовала ироничное видео в адрес инсайдеров.
В ролике показана собака, лающая «новостями» на проезжающий поезд. «Всем «инсайдерам» и «источникам» посвящается», — говорится в описании видео.
Ранее сообщалось, что технический директор «Локомотива» Томас Цорн предлагал другим клубам приобрести лидеров команды. «Локомотив» уже покинул Гжегож Крыховяк.
В матче 2-го тура Российской Премьер-Лиги «Локомотив» в гостях обыграл ЦСКА (2:1). В 1-м туре «Локомотив» дома оказался сильнее тульского «Арсенала» (3:1). В двух матчах московская команда набрала 6 очков и поднялась на второе место в таблице РПЛ.
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