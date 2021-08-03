«Зенит» заинтересовался Педро Родригесом
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Полузащитник «Ромы» Педро Родригес может продолжить карьеру в России, сообщает Football Itallia.
34-летним футболистом заинтересовался «Зенит». Педро не входит в планы тренера Жозе Моуринью и не участвует в предсезонной подготовке.
Педро Родригес стал игроком «Ромы» прошлым летом. Контракт испанского футболиста с «Ромой» рассчитан до 30 июня 2023 года. Испанский полузащитник провёл 40 матчей за «Рому», шесть голов и отдал семь результативных передач.
Педро выступал за «Челси» с 2015 года, а до этого защищал цвета «Барселоны». В структуре сине-гранатовых испанец был с 2004 года. За основной состав каталонского клуба Педро выступал 10 лет — с 2005 по 2015 год. Провёл более 300 матчей и забил почти 100 голов.
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