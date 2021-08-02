«Вильярреал» заинтересовался Сердаром Азмуном

Нападающий санкт-петербургского «Зенита» Сердар Азмун может продолжить карьеру в Испании. В услугах 26-летнего иранца заинтересован «Вильярреал», информирует El Gol Digital.

Согласно сведениям источника, тренерский штаб «жёлтой субмарины» разочарован формой действующего нападающего команды Пако Алькасера. В связи с этим селекционная служба подыскивает нового форварда. Азмун является приоритетной кандидатурой для «Вильярреала».

Ранее к подписанию Азмуна был близок леверкузенский «Байер», но в последний момент трансфер Сердара сорвался.

Азмун защищает цвета «Зенита» с 2019 года, а до этого выступал за «Рубин» и «Ростов». В сборную Ирана вызывается с 2014 года. В минувшем сезоне форвард провёл 24 матча в Российской Премьер-Лиге, забил 19 голов (три — с пенальти) и отдал две результативные передачи.