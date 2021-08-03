Витория: уверен, российские клубы достойны еврокубков. Надо думать об изменении ситуации

Главный тренер «Спартака» Руй Витория ответил на вопрос, считает ли он матчем года встречу с «Бенфикой» в 3-м квалификационном раунде Лиги чемпионов, а также высказался о неудачах российских команд в еврокубках в последние годы.



«Игра года? Да, работая в «Спартаке» при таких задачах, для нас важны все матчи. И каждая — маленький финал. Сложно сказать, какая будет самой важной. Мы знаем, что на кону, проделана большая работа — сделаем всё, чтобы пройти дальше. Это важная, но очередная игра. После неё будет другая.



Российские клубы часто не проходят квалификацию в еврокубках? Это вопрос глобальный — об этом должен думать не только я и «Спартак», но и другие клубы. Да, знаю, что не так много российских команд там играют, у «Бенфики» опыта гораздо больше. А сам я провёл больше 50 матчей в европейской и азиатской Лиге чемпионов. Знаю, что это важный момент для клуба и России. Надо думать об изменении ситуации. Уверен, российские клубы достойны еврокубков. Я вижу это по организации, уровню инфраструктуры», — передаёт слова Витории корреспондент «Чемпионата» Максим Пахомов.



Матч «Спартак» — «Бенфика» состоится завтра, 4 августа, на стадионе «Открытие Арена» в Москве. Стартовый свисток прозвучит в 20:00 мск. Ответная встреча пройдёт на арене «Да Луш» в Лиссабоне 10 августа.