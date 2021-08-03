Руй Витория: то, что я знаю «Бенфику», — не преимущество

Главный тренер «Спартака» Руй Витория поделился мыслями о предстоящем первом матче 3-го квалификационного раунда Лиги чемпионов с «Бенфикой».

«То, что я знаю «Бенфику», — не преимущество. Сегодня в информационном мире с кучей платформ для тренеров и их анализа этот факт почти сходит на нет. Вся информация есть в открытом доступе. Наше преимущество — то, что мы играем дома.

Есть ли преимущество из-за раннего старта РПЛ? Да, все смотрят на это обстоятельство сквозь призму нашего преимущества — мы получили опыт. Но на подготовку к матчу у нас было всего четыре дня, в плане восстановления и микротравм этого времени очень мало. Здесь можно говорить о паритете», — передаёт слова Витории корреспондент «Чемпионата» Максим Пахомов.

Матч «Спартак» — «Бенфика» состоится завтра, 4 августа, на стадионе «Открытие Арена» в Москве. Стартовый свисток прозвучит в 20:00 мск. Ответная встреча пройдёт на арене «Да Луш» в Лиссабоне 10 августа.