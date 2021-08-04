«Севилья» проявляет интерес к защитнику «Ромы» Флоренци

Испанская «Севилья» интересуется защитником итальянской «Ромы» Алессандро Флоренци. Об этом в своём аккаунте в «Твиттере» сообщает журналист Николо Скира.

Ранее сообщалось, что 30-летний футболист не входит в планы главного тренера римского клуба Жозе Моуринью и может покинуть команду этим летом.

Контракт Флоренци с «Ромой» действует до 2023 года, однако игрок сборной Италии не собирается оставаться в Риме. Известно, что «Рома» выставила Флоренци на продажу, однако пока конкретных предложений не поступало. Сначала к игроку проявлял интерес «Интер», однако сделка так и не состоялась.

В прошлом сезоне Флоренци на правах аренды выступал за «ПСЖ», принял участие в 36 встречах во всех турнирах, в которых отметился двумя забитыми мячами и одной результативной передачей.