«Севилья» проявляет интерес к защитнику «Ромы» Флоренци

Испанская «Севилья» интересуется защитником итальянской «Ромы» Алессандро Флоренци. Об этом в своём аккаунте в «Твиттере» сообщает журналист Николо Скира.
Ранее сообщалось, что 30-летний футболист не входит в планы главного тренера римского клуба Жозе Моуринью и может покинуть команду этим летом.
Контракт Флоренци с «Ромой» действует до 2023 года, однако игрок сборной Италии не собирается оставаться в Риме. Известно, что «Рома» выставила Флоренци на продажу, однако пока конкретных предложений не поступало. Сначала к игроку проявлял интерес «Интер», однако сделка так и не состоялась.
В прошлом сезоне Флоренци на правах аренды выступал за «ПСЖ», принял участие в 36 встречах во всех турнирах, в которых отметился двумя забитыми мячами и одной результативной передачей.
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