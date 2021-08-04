«Рома» победила «Белененсеш». Мхитарян сделал голевой пас

«Рома» одержала победу в выездном товарищеском матче с «Белененсешем». Встреча прошла на стадионе «Бела Вишта» в Паршале (Португалия) и завершилась со счётом 3:1 в пользу «волков».



Итальянская команда пропустила на 15-й минуте, но уже спустя пять минут восстановила равновесие усилиями нападающего Эдина Джеко. На 56-й минуте полузащитник Николо Дзаньоло вывел гостей вперёд. Точку в противостоянии под занавес встречи, на 85-й минуте, поставил форвард «Ромы» Борха Майораль, которому ассистировал хавбек Генрих Мхитарян.



До старта сезона-2021/2022 «Роме» предстоит провести ещё один товарищеский матч. 7 августа подопечные Жозе Моуринью встретятся с «Бетисом». Игра пройдёт на стадионе «Бенито Вильямарин» в Севилье (Испания).