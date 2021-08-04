Федотов рассказал о состоянии Жоаозиньо, Юсупова и Джанаева перед матчем с «Партизаном»
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Главный тренер «Сочи» Владимир Федотов в преддверии матча 3-го раунда квалификации Лиги конференций с сербским «Партизаном» рассказал о состоянии здоровья нескольких игроков.
«Все в строю: Жоаозиньо набирает форму, ездил с нами на выезд в Грозном. К завтрашнему поединку он тоже в общей обойме. Вернулись в строй Юсупов, Джанаев. Все готовятся и с нетерпением ждут поединка», — передаёт слова Федотова корреспондент «Чемпионата» Арина Лаврова.
Сочинская команда сыграет с сербской завтра, 5 августа.
«Сочи» в случае победы по итогам двухматчевого противостояния с сербским «Партизаном» в плей-офф сыграет с победителем пары «Санта-Клара» (Португалия) — «Олимпия» (Словения).
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