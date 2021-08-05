«Сочи» — «Партизан»: онлайн-трансляция игры квалификации Лиги конференций начнётся в 19:00

Сегодня, 5 августа, состоится матч «Сочи» — «Партизан» (Белград, Сербия). Первая встреча 3-го квалификационного раунда Лиги конференций пройдёт на стадионе «Фишт» в Сочи. Стартовый свисток прозвучит в 19:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.
Обслужит встречу бригада арбитров из Молдавии во главе с Думитру Мунтяном. Помогать ему будут ассистенты Виктор Мардари и Василий Ермишкин. Резервный рефери — Петру Стоянов.
На предыдущем этапе квалификации Лиги конференций «Сочи» дважды переиграл азербайджанскую команду «Кешля» (3:0 и 4:2). «Партизан» в свою очередь победил в двух матчах словацкий клуб «ДАК 1904» (1:0, 2:0).
Напомним, Лига конференций — третий еврокубковый турнир. В розыгрыше примут участие 184 команды из 55 национальных ассоциаций УЕФА. При этом в состав участников войдут 46 клубов, которые перейдут из Лиги чемпионов и Лиги Европы. Перед групповым этапом будут проходить три отборочных раунда и раунд плей-офф. Прямых путёвок в групповой этап не будет. В эту стадию выйдут 32 команды: 17 клубов — через основной путь Лиги конференций, пять клубов — через путь чемпионов Лиги конференций, 10 клубов — после вылета из раунда плей-офф Лиги Европы.
- 5 августа 2021
-
16:07
-
16:00
-
16:00
-
15:47
-
15:38
-
15:18
-
15:16
-
14:43
-
14:25
-
14:10
-
14:08
-
13:52
-
13:44
-
13:31
-
13:25
-
13:17
-
12:58
-
12:56
-
12:32
-
12:31
-
12:07
-
11:52
-
11:51
-
11:40
-
11:33
-
11:23
-
11:12
-
11:02
-
10:57
-
10:44
-
10:18
-
10:07
-
09:45
-
09:39
-
09:30