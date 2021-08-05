«Сочи» — «Партизан»: беспроигрышная ставка 1000 рублей к матчу Лиги конференций
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Сегодня, 5 августа, в 19:00 по московскому времени начнётся матч 3-го отборочного раунда Лиги конференций «Сочи» — «Партизан». У вас есть шанс получить беспроигрышное пари 1000 рублей от букмекерской компании «Фонбет» для новых игроков!
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2. Пройди полную идентификацию.
3. Получи беспроигрышное пари 1000 рублей к матчу «Сочи» — «Партизан».
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