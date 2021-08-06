Пуйоль обратился к Месси после ухода Лионеля из «Барселоны»

Бывший футболист «Барселоны» Карлес Пуйоль отреагировал на уход аргентинского нападающего Лионеля Месси из каталонского клуба.

«Большое спасибо за всё, Лео. Мы никогда не сможем поблагодарить тебя за всё то, что ты нам дал, я желаю тебе всего наилучшего», — написал Пуйоль в своём «инстаграме».

Напомним, 5 августа «Барселона» объявила, что не будет продлевать контрактное соглашение с Месси. Это связано с финансовыми и структурными препятствиями, прописанными в регламенте испанской лиги.

Пуйоль играл за основную команду «Барселоны» с 1999 по 2014 год. В составе каталонского клуба Пуйоль трижды становился победителем Лиги чемпионов УЕФА (сезон-2005/2006, 2008/2009, 2010/2011). С 2000 по 2013 год футболист вызывался в сборную Испании.