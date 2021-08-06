Сборная Мексики по футболу победила Японию и завоевала бронзу на Олимпиаде

В матче за третье место на олимпийском футбольном турнире среди мужских команд встретились сборные Мексики и Японии. Игра прошла в Сайтаме на одноимённом стадионе и завершилась со счётом 3:1.



Мексиканцы вышли вперёд уже на 13-й минуте — пенальти реализовал полузащитник Себастьян Кордова. Спустя девять минут они удвоили преимущество усилиями защитника Хоана Васкеса. На 58-й минуте нападающий Эрнесто Вега довёл счёт до разгромного. Японцам на 78-й минуте удалось отыграть один мяч благодаря точному удару хавбека Каору Митомы, но уйти от поражения они не смогли.



В финале футбольного турнира Олимпиады сыграют сборные Бразилии и Испании. Матч состоится завтра, 7 августа, в Йокогаме. Стартовый свисток прозвучит в 14:30 мск.

Самые главные события Олимпиады в телеграм-канале «Чемпионата»! Начинай читать.