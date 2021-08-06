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Сандро Шварц: «Динамо» хочет продолжать быть неудобным соперником для ЦСКА

Сандро Шварц: «Динамо» хочет продолжать быть неудобным соперником для ЦСКА
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Главный тренер «Динамо» Сандро Шварц поделился ожиданиями от матча третьего тура Российской Премьер-Лиги с ЦСКА.

«Мы проведём первый матч на домашнем стадионе. К сожалению, ситуация с коронавирусом не позволит всем фанатам посетить игру. Это первое дерби сезона. Свеж ещё матч в концовке прошлого сезона. Ждем эмоциональный поединок. Сыграют две равные команды, постараемся склонить в нашу сторону.

Не стал бы сравнивать ЦСКА прошлого сезона и этого. У команды новый тренер. Есть представление, как они играют. У ЦСКА были хорошие моменты в матче с «Локо». Они сыграли оба матча по схеме 4-1-4-1.

Хотим быть неудобным соперником для любой команды. В концовке прошлого сезона одержали эмоциональную победу над ЦСКА. Хотим продолжать быть неудобным соперником для них», — передаёт слова Шварца корреспондент «Чемпионата» Андрей Панков.

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