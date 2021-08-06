«Лионель в Москве, уже встречался с Бувачем». Шварц пошутил об уходе Месси из «Барсы»

Главный тренер «Динамо» Сандро Шварц пошутил об уходе аргентинского нападающего Лионеля Месси из «Барселоны».



«Месси в Москве, уже встречался с Желько Бувачем. Посмотрим, что из этого выйдет. Это, конечно, шутка. Думаю, Лео знает, где он продолжит свою карьеру», — передаёт слова Шварца корреспондент «Чемпионата» Андрей Панков.



Накануне, 5 августа, «Барселона» объявила, что не будет продлевать соглашение с Месси. Это связано с финансовыми и структурными препятствиями, прописанными в регламенте испанской лиги.



Месси выступал за «Барселону» с 2003 года. Его контракт с каталонским клубом истёк в конце июня. В минувшем сезоне 34-летний форвард провёл 35 матчей в испанской Примере, забил 30 голов (три — с пенальти) и отдал девять результативных передач.

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