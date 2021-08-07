Стали известны условия контракта, которые «ПСЖ» предложил Лионелю Месси

«Пари Сен-Жермен» предложил долгосрочный контракт аргентинскому нападающему Лионелю Месси, сообщает журналист Никола Скира в своём «твиттере».

По данным источника, парижане предложили аргентинцу контракт до 2024 года с заработной платой € 50 млн за сезон. Отмечается, футболисты «ПСЖ» Неймар и Анхель Ди Мария пытаются убедить Месси перейти в клуб.

Напомним, 5 августа «Барселона» объявила, что не будет продлевать контрактное соглашение с Месси. Это связано с финансовыми и структурными препятствиями, прописанными в регламенте испанской лиги.

Месси выступал за основной состав «Барселоны» с 2005 года. Его контракт с каталонским клубом истёк в конце июня. В минувшем сезоне нападающий провёл 35 матчей в испанской Примере, забил 30 голов (три — с пенальти) и отдал девять результативных передач.