Воспитанник «Зенита» Михайлов забил дебютный гол за «Шальке»

Полузащитник «Шальке-04» Ярослав Михайлов, арендованный немецким клубом у «Зенита», забил дебютный гол в официальных матчах за гельзенкирхенцев.
В матче 1/32 Кубка Германии с клубом «Филлинген» (4:1) Михайлов вышел на 70-й минуте. Спустя девять минут Ярослав забил гол.
Неделю назад в матче 2-го тура второй Бундеслиги с «Хольштайн Килем» (3:0) Михайлов вышел на замену во втором тайме. Через три минуты после появления на поле хавбек отдал голевой пас.
Михайлов проведёт в «Шальке-04» весь сезон. 18-летний воспитанник академии «Зенита» в предыдущем сезоне выступал за молодёжную команду питерцев. На его счету 19 матчей в молодёжной лиге и 6 матчей в ЮФЛ-1. С июня Михайлов находился на просмотре в основной команде «Шальке-04», а 3 июля впервые вышел в стартовом составе гельзенкирхенцев в товарищеском матче с «Зенитом».
В минувшем сезоне «Шальке» вылетел из Бундеслиги и в новой кампании выступает во второй Бундеслиге.
- 8 августа 2021
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