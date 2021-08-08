Воспитанник «Зенита» Михайлов забил дебютный гол за «Шальке»

Полузащитник «Шальке-04» Ярослав Михайлов, арендованный немецким клубом у «Зенита», забил дебютный гол в официальных матчах за гельзенкирхенцев.

В матче 1/32 Кубка Германии с клубом «Филлинген» (4:1) Михайлов вышел на 70-й минуте. Спустя девять минут Ярослав забил гол.

Неделю назад в матче 2-го тура второй Бундеслиги с «Хольштайн Килем» (3:0) Михайлов вышел на замену во втором тайме. Через три минуты после появления на поле хавбек отдал голевой пас.



Михайлов проведёт в «Шальке-04» весь сезон. 18-летний воспитанник академии «Зенита» в предыдущем сезоне выступал за молодёжную команду питерцев. На его счету 19 матчей в молодёжной лиге и 6 матчей в ЮФЛ-1. С июня Михайлов находился на просмотре в основной команде «Шальке-04», а 3 июля впервые вышел в стартовом составе гельзенкирхенцев в товарищеском матче с «Зенитом».



В минувшем сезоне «Шальке» вылетел из Бундеслиги и в новой кампании выступает во второй Бундеслиге.