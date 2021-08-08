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Воспитанник «Зенита» Михайлов забил дебютный гол за «Шальке»

Воспитанник «Зенита» Михайлов забил дебютный гол за «Шальке»
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Полузащитник «Шальке-04» Ярослав Михайлов, арендованный немецким клубом у «Зенита», забил дебютный гол в официальных матчах за гельзенкирхенцев.

В матче 1/32 Кубка Германии с клубом «Филлинген» (4:1) Михайлов вышел на 70-й минуте. Спустя девять минут Ярослав забил гол.

Неделю назад в матче 2-го тура второй Бундеслиги с «Хольштайн Килем» (3:0) Михайлов вышел на замену во втором тайме. Через три минуты после появления на поле хавбек отдал голевой пас.

Михайлов проведёт в «Шальке-04» весь сезон. 18-летний воспитанник академии «Зенита» в предыдущем сезоне выступал за молодёжную команду питерцев. На его счету 19 матчей в молодёжной лиге и 6 матчей в ЮФЛ-1. С июня Михайлов находился на просмотре в основной команде «Шальке-04», а 3 июля впервые вышел в стартовом составе гельзенкирхенцев в товарищеском матче с «Зенитом».

В минувшем сезоне «Шальке» вылетел из Бундеслиги и в новой кампании выступает во второй Бундеслиге.

Кубок Германии. 1-й раунд
08 августа 2021, воскресенье. 16:30 МСК
Филлинген
Филлинген-Швеннинген
Окончен
1 : 4
Шальке-04
Гельзенкирхен
0:1 Бюльтер – 17'   1:1 Plavci – 31'   1:2 Саласар – 49'   1:3 Бюльтер – 50'   1:4 Михайлов – 79'
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