«Рейнджерс» Джеррарда во второй раз проиграл «Мальмё» и вылетел из Лиги чемпионов

В ответном матче 3-го квалификационного раунда Лиги чемпионов шотландский «Рейнджерс» проиграл шведскому «Мальмё». Встреча проходила на стадионе «Айброкс» в Глазго и завершилась со счётом 1:2.

В составе «Мальмё» дубль оформил форвард Антонио-Мирко Колак. Единственный гол «Рейнджерс» забил Альфредо Морелос. «Мальмё» с конца первого тайма играл в меньшинстве после удаления Бонке Инносента. Первый матч шведская команда также выиграла со счётом 2:1. В финале квалификации «Мальмё» сыграет с болгарским «Лудогорцем».

В другом матче 3-го квалификационного раунда хорватское «Динамо» З обыграло польскую «Легию» (1:0) и пробилось в раунд плей-офф. Единственный гол забил Бартол Франьич. В финале квалификации «Динамо» сыграет с молдавским «Шерифом».