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«Рейнджерс» Джеррарда во второй раз проиграл «Мальмё» и вылетел из Лиги чемпионов

«Рейнджерс» Джеррарда во второй раз проиграл «Мальмё» и вылетел из Лиги чемпионов
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В ответном матче 3-го квалификационного раунда Лиги чемпионов шотландский «Рейнджерс» проиграл шведскому «Мальмё». Встреча проходила на стадионе «Айброкс» в Глазго и завершилась со счётом 1:2.

В составе «Мальмё» дубль оформил форвард Антонио-Мирко Колак. Единственный гол «Рейнджерс» забил Альфредо Морелос. «Мальмё» с конца первого тайма играл в меньшинстве после удаления Бонке Инносента. Первый матч шведская команда также выиграла со счётом 2:1. В финале квалификации «Мальмё» сыграет с болгарским «Лудогорцем».

Лига чемпионов. 3-й квалификационный раунд. 2-й матч
10 августа 2021, вторник. 22:00 МСК
Рейнджерс
Глазго, Шотландия
Окончен
1 : 2
Мальмё
Мальмё, Швеция
1:0 Морелос – 18'   1:1 Колак – 53'   1:2 Колак – 57'
Удаления: нет / Инносент – 45+1'

В другом матче 3-го квалификационного раунда хорватское «Динамо» З обыграло польскую «Легию» (1:0) и пробилось в раунд плей-офф. Единственный гол забил Бартол Франьич. В финале квалификации «Динамо» сыграет с молдавским «Шерифом».

Лига чемпионов. 3-й квалификационный раунд. 2-й матч
10 августа 2021, вторник. 22:00 МСК
Легия
Варшава, Польша
Окончен
0 : 1
Динамо З
Загреб, Хорватия
0:1 Франьич – 20'
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