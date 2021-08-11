«Спартак» не выигрывает в Лиге чемпионов семь матчей подряд

В ответном матче 3-го квалификационного раунда Лиги чемпионов «Спартак» потерпел поражение от португальской «Бенфики» со счётом 0:2. Таким образом, московский клуб продлил серию без побед в турнире до семи матчей.

В первой игре противостояния красно-белые уступили португальцам с таким же счётом – 0:2.

В сезоне-2018/19 «Спартак» также в 3-м отборочном раунде Лиги чемпионов не сумел обыграть ПАОК (0:0, 2:3), а в сезоне-2017/18, выступая на групповом этапе европейского турнира, не одержал ни одной победы за три последние игры – с «Севильей» (1:2), «Марибором» (1:1) и «Ливерпулем (0:7).

Добавим, португальский специалист Руй Витория потерпел четыре поражения в пяти матчах в качестве главного тренера «Спартака».