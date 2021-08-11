Месси — о связке с Неймаром и Мбаппе: это какое-то безумие. Я буду играть с лучшими в мире

Новичок «Пари Сен-Жермен» нападающий Лионель Месси высказался о предстоящем выступлении с партнёрами по атаке Килианом Мбаппе и Неймаром.



«Я очень рад. Это какое-то безумие. Я буду играть с лучшими футболистами в мире, это всегда здорово. Мы с Неймаром хорошо знакомы. Надеюсь, вместе с партнёрами мы станем сильнее», — приводит слова Месси Goal.com.



Вчера, 10 августа, Месси заключил с «ПСЖ» контракт, рассчитанный на два года. Соглашение включает опцию продления ещё на один сезон.



5 августа «Барселона» объявила, что не будет продлевать соглашение с Месси. Это связано с финансовыми и структурными препятствиями, прописанными в регламенте испанской лиги. Уход Лео подробно объяснял президент каталонского клуба Жоан Лапорта.