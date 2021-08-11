Месси: чувствую, что «ПСЖ» готов бороться за все титулы. Для меня это невероятный опыт

Новичок «Пари Сен-Жермен» нападающий Лионель Месси прокомментировал свой переход из «Барселоны» на правах свободного агента.



«Уход из «Барселоны» дался мне тяжело, но с момента прилёта в Париж я чувствую себя счастливым. Наслаждаюсь временем здесь с первой минуты. Я очень благодарен, что такие трудные переговоры прошли так легко. Чувствую, что этот клуб готов бороться за все титулы.



У «ПСЖ» невероятная команда. Этим летом клуб уже оформил несколько потрясающих сделок. Для меня это будет невероятный опыт. Не знаю, когда смогу впервые выйти на поле, поскольку мне нужно для начала набрать форму», — цитирует Месси Goal.com.



5 августа «Барселона» объявила, что не будет продлевать соглашение с Месси. Это связано с финансовыми и структурными препятствиями, прописанными в регламенте испанской лиги.

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