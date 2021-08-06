Президент «Барселоны» подробно объяснил уход Лионеля Месси из клуба

Президент «Барселоны» Жоан Лапорта выступил с заявлением, в котором подробно объяснил, почему клуб расстался с нападающим Лионелем Месси.
«К сожалению, мы унаследовали клуб в ужасном состоянии. Зарплатная ведомость составляет 110 процентов от дохода. У нас просто нет резерва для зарплат. В Ла Лиге действуют правила фэйр-плей, которые накладывают определённые ограничения.
Когда мы только пришли в клуб, после первого аудита и окончания сезона казалось, что ситуация лучше. Но всё оказалось гораздо хуже, чем мы думали. «Барселона» не вписывалась в фэйр-плей, поэтому мы не смогли подписать первый согласованный с Месси контракт. Клубу пришлось бы на полвека расстаться со своими аудиовизуальными правами. И я не хочу делать этого ради кого-либо. К счастью, у нас 122-летний клуб, который стоит выше игроков — даже если речь идёт о лучшем футболисте в мире.
Мы считаем, что фэйр-плей мог бы быть более гибким, но это не оправдание, потому что мы знали, как он работает. Месси заслуживает всего, он показал, что уважает «Барселону» и хочет здесь остаться. Меня его уход заставляет грустить, но мы приняли лучшее решение для клуба», — цитирует Лапорту Sport.es.
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