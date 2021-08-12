Ловчев, Титов и другие ветераны «Спартака» написали открытое письмо Алекперову

Бывшие игроки «Спартака» Евгений Ловчев, Дмитрий Аленичев, Егор Титов и другие ветераны написали открытое письмо президенту «Лукойла» Вагиту Алекперову, сообщает «Советский спорт». Они выразил опасения в связи с последними событиями в клубе.

«Обращаюсь к Вам потому, что взывать к совести самого господина Федуна ни я, ни мои товарищи по спартаковской вере больше не видим никакого смысла. И я, и мои коллеги-ветераны «Спартака», делали это много раз, но нас никто в руководстве клуба не слышит, наше мнение никому там не нужно и неинтересно.

С конца 2003 года, когда Федун пришёл в «Спартак», в команде произошло 16 смен главного тренера — то есть практически каждый год всё начиналось с нуля. Примерно с такой же периодичностью там менялись генеральные и спортивные директора. Неудивительно, что при таком вопиющем отсутствии стратегии развития потраченные в том числе «ЛУКОЙЛом» большие средства, по сути, уходили в песок — за 18 лет «Спартак» лишь один раз завоевал титул чемпиона России и ещё раз выиграл Суперкубок страны.

Но намного хуже турнирных неудач то, что в последнее время происходит вокруг «Спартака» за пределами футбольного поля. С невыносимой болью мы наблюдали за тем, как гражданская супруга Леонида Федуна Зарема Салихова, сначала вошедшая в совет директоров клуба, а затем демонстративно вышедшая из него в знак протеста против назначения главным тренером Руя Витории, в своём телеграм-канале вываливала на всеобщее обозрение тонны грязного белья, публично сводя счёты с неугодными ей менеджерами «Спартака» и параллельно уничтожая имидж самого популярного клуба России.

В конце концов она перессорила всех со всеми, создала невыносимую для сотрудников клуба и членов команды обстановку, в которой «Спартак» без борьбы отдал место в Лиге чемпионов и с двух поражений в трёх матчах начал российский чемпионат», — говорится в обращении.