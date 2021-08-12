Уткин: «Спартак» в матче с «Бенфикой» выглядел пришибленным доской. Скандал сказался

Известный блогер Василий Уткин выразил уверенность, что конфликт Заремы Салиховой, жены владельца «Спартака» Леонида Федуна, и бывшего спортивного директора клуба Дмитрия Попова, сказался на игре команды в последних матчах.



Напомним, за последнюю неделю красно-белые дважды проиграли «Бенфике» в 3-м квалификационном раунде Лиги чемпионов, а также уступили «Нижнему Новгороду» в Российской Премьер-Лиге.



«Вся эта история показывает очень простую вещь: кто живёт в стеклянном доме, не должен бросаться камнями. Если бы такой метод достижения целей был эффективен, подобный Голливуд происходил бы гораздо регулярнее на разных концах земного шара. Но этого не происходит. Потому что да, можно добиться своих целей, но при этом очень легко и весь клуб замочить каким-то образом. Что, собственно говоря, и происходит. «Спартак» в матче с «Бенфикой» выглядел каким-то пришибленным доской. И эта доска, как мы знаем прекрасно, работала даже в нижегородском случае. Я думаю, что нельзя отрицать того обстоятельства, что скандал гигантским образом сказался на положении дел на футбольном поле», — сказал Уткин в ролике на своём YouTube-канале.