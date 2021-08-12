Тренер «Ракува»: вчера нам во время тренировки в Казани погасили свет и украли ворота

Главный тренер «Ракува» Марек Папшун рассказал о сложностях, с которыми польский клуб столкнулся в Казани во время подготовки к ответному матчу 3-го квалификационного раунда Лиги конференций с «Рубином». Ответный матч закончился победой «Ракува» со счётом 1:0. Польский клуб вышел в следующий квалификационный раунд.

«Что касается состояния поля, всякое случается. Но чего я не ожидал: вчера у нас во время тренировки погасили свет и украли ворота.

Мы очень рады, эта победа — большой успех. Не секрет, что в еврокубках поляки не одни из лучших. Поэтому победа очень ценна и особенно для такого маленького клуба как мы.

Хвича является самым опасным игроком «Рубина». Мы готовились к тому, чтобы не дать ему сыграть так, как он умеет», — передаёт слова тренера корреспондент «Чемпионата».