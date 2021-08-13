Форвард «Спартака» Понсе высказался о переходе Месси в «ПСЖ»

Аргентинский нападающий «Спартака» Эсекьель Понсе прокомментировал переход соотечественника, форварда Лионеля Месси из «Барселоны» в «Пари Сен-Жермен».



«В это сложно поверить, потому что Лео и «Барса» словно стали одним целым. Думаю, многие мечтали, чтобы Месси остался верен родному клубу до конца карьеры. С другой стороны, теперь будет очень интересно наблюдать за такой звёздной компанией, которая собралась в Париже», — приводит слова Понсе пресс-служба «Спартака».



10 августа Месси заключил с «ПСЖ» контракт, рассчитанный на два года. Соглашение включает опцию продления ещё на один сезон. За пять дней до этого «Барселона» объявила, что не будет продлевать договор с 34-летним футболистом. Это связано с финансовыми и структурными препятствиями, прописанными в регламенте испанской лиги.