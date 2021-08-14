Кержаков рассказал о состоянии Миладиновича, потерявшего сознание в матче со «Спартаком»

Главный тренер «Нижнего Новгорода» Александр Кержаков рассказал о состоянии защитника Ивана Миладиновича и поделился ожиданиями от матча с «Уфой» в рамках 4-го тура РПЛ.



«Как себя чувствует Миладинович? Он намного лучше, скоро приедет в Нижний Новгород.

Я надеюсь, что у команды нет шапкозакидательских настроений, мы не смотрим в турнирную таблицу. Могу повторять постоянно, что для нас это огромное событие — каждая игра. Для нас, для города, для болельщиков это праздник, и мы будем стараться в каждом матче. Не думаем о Кубке России, у нас впереди много игр, первое, о чём думаем, — это о предстоящем матче», — цитирует Кержакова «Матч ТВ».

Напомним, в начале второго тайма матча со «Спартаком» (2:1) Миладинович столкнулся головами с форвардом «Спартака» Эсекьелем Понсе. Защитник потерял сознание. Позднее у футболиста была диагностирована ушибленная рана лобной области слева и закрытая черепно-мозговая травма.