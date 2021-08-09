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Игроки «Сочи» надели на матч с «Уралом» футболки в поддержку Миладиновича

Игроки «Сочи» надели на матч с «Уралом» футболки в поддержку Миладиновича
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Футболисты «Сочи» вышли на матч 3-го тура Российской Премьер-Лиги с «Уралом» в футболках с изображением защитника «Нижнего Новгорода» Ивана Миладиновича, ранее выступавшего за сочинскую команду.

Иван Миладинович, потерявший сознание во время матча 3-го тура Российской Премьер-Лиги со «Спартаком» (2:1), находится в Боткинской больнице города Москвы. У футболиста была диагностирована ушибленная рана лобной области слева и закрытая черепно-мозговая травма. Состояние Миладиновича стабильное, самочувствие удовлетворительное. Иван находится под присмотром врачей.

Напомним, в начале второго тайма матча с красно-белыми Миладинович столкнулся головами с форвардом «Спартака» Эсекьелем Понсе. Сразу после падения к Миладиновичу подбежали партнёры по команде и начали махать руками, требуя, чтобы быстрее прибежали врачи.

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