Игроки «Сочи» надели на матч с «Уралом» футболки в поддержку Миладиновича

Футболисты «Сочи» вышли на матч 3-го тура Российской Премьер-Лиги с «Уралом» в футболках с изображением защитника «Нижнего Новгорода» Ивана Миладиновича, ранее выступавшего за сочинскую команду.

Иван Миладинович, потерявший сознание во время матча 3-го тура Российской Премьер-Лиги со «Спартаком» (2:1), находится в Боткинской больнице города Москвы. У футболиста была диагностирована ушибленная рана лобной области слева и закрытая черепно-мозговая травма. Состояние Миладиновича стабильное, самочувствие удовлетворительное. Иван находится под присмотром врачей.



Напомним, в начале второго тайма матча с красно-белыми Миладинович столкнулся головами с форвардом «Спартака» Эсекьелем Понсе. Сразу после падения к Миладиновичу подбежали партнёры по команде и начали махать руками, требуя, чтобы быстрее прибежали врачи.