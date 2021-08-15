Гвардиола: в прошлом «Ман Юнайтед» выигрывал много титулов, так как тратил больше других

50-летний испанский наставник «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола на пресс-конференции перед матчем первого тура чемпионата Англии сезона-2021/2022 с лондонским «Тоттенхэм Хотспур» высказался о внушительных тратах «горожан».

«У нас, как и у других клубов, есть ограничения по финансовому фэйр-плей. Мы находимся в том же положении, что и все. Каждый клуб сам для себя определяет свою стратегию. Каждый сезон мы проходили контроль, который существует для всех. Если это не так, докажите это.

Я уже говорил, что существуют клубы, которые хотят получать выгоду для себя. Конечно, наши владельцы тоже не хотят терять деньги, но если они могут их тратить, они это сделают.

В прошлом «Манчестер Юнайтед» выигрывал много титулов, потому что они потратили больше денег, чем другие клубы. Вы помните? Они тратили больше, чем «Манчестер Сити», потому что мы не могли этого сделать.

Раньше это был один клуб, или два, или два с половиной. Потом появились другие клубы — «Челси» с Романом Абрамовичем, мы с Шейхом Мансуром. Они хотят быть в этом мире. В чём проблема?», — цитирует Гвардиолу BBC.

Встреча «Тоттенхэм» — «Манчестер Сити» состоится сегодня, в воскресенье, 15 августа. Начало матча – 19:15 мск.