Грэм Сунесс: поражение в матче с «Тоттенхэмом» показало, что «Ман Сити» нужен нападающий

Бывший футболист «Тоттенхэм Хотспур» и «Ливерпуля» Грэм Сунесс отметил, что «Манчестер Сити» необходимо заключить контракт с нападающим.



«Манчестер Сити» нужен бомбардир. В прошлом сезоне лучшим бомбардиром команды был Гюндоган. Их интерес к Гарри Кейну имеет конкретные основания. Им необходим настоящий центральный нападающий в команде. Поражение в матче с «Тоттенхэмом» это показало. Думаю, Кейн уйдёт», — приводит слова Сунесса Sky Sports.



Ранее сообщалось, что «Манчестер Сити» готов предложить «Тоттенхэм Хотспур» € 150 млн за нападающего Гарри Кейна. Кейн является воспитанником «Тоттенхэма», а за основу «шпор» дебютировал в 2011 году. Контракт английского форварда с клубом рассчитан до 2024 года.