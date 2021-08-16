Дмитрий Чистяков: перед игрой с «Локомотивом» не тренировался в полную силу

Защитник «Зенита» Дмитрий Чистяков прокомментировал результат матча 4-го тура РПЛ с «Локомотивом». Встреча завершилась со счётом 1:1.

«За пару дней до игры было небольшое повреждение голеностопа. Поэтому перед «Локо» не тренировался в полную силу. Но я поехал с командой — у нас была договорённость с тренерским штабом, что если после процедур не будет противопоказаний, то я буду готов выйти на поле. Думаю, меня хотели поберечь, но в Москве стал чувствовать себя лучше. В итоге благодаря тренерскому решению получилось выйти во втором тайме, за что хочу сказать штабу большое спасибо — хорошо, что всё получилось.

Главным было не усугубить повреждение. Но в перерыве вышел на поле, пробежался, сделал некоторые упражнения и почувствовал, что могу играть. Сказал штабу, что я в порядке, и вступил в игру.

Была возможность после такого тяжёлого матча увезти три очка. Всё было в наших руках. Но 1:1 по большому счёту, наверное, закономерный счёт в этой игре. Тем не менее для нас это ещё один шаг вперёд», — приводит слова Чистякова пресс-служба «Зенита».