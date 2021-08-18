Экс-форвард «Зенита» Крапухин станет игроком «Риги»

Нападающий Станислав Крапухин, покинувший «Зенит», продолжит карьеру в ФК «Рига». Об этом «Чемпионату» сообщил источник, знакомый с ситуацией.

Напомним, сегодня, 18 августа, санкт-петербургский «Зенит» объявил об уходе Крапухина в связи с истечением срока действия контракта.

Крапухин выступал за «Зенит» с 2020 года. В прошлом сезоне форвард принял участие в 3 матчах Российской Премьер-Лиги за санкт-петербургский клуб, но не отметился результативными действиями. Также в минувшем сезоне Крапухин сыграл в 29 матчах за «Зенит-2» и забил 19 голов.

В сезоне 2021 года «Рига» в 18 матчах набрала 38 очков и занимает третье место в турнирной таблице высшей лиги Латвии. Лидером соревнований является «Валмиера» (44).