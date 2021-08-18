Станислав Крапухин покидает «Зенит»

«Зенит» сообщил об окончании срока действия контракта с нападающим Станиславом Крапухиным.
«Я рад тому, что был частью этого большого клуба. Год назад я и представить не мог, что со мной произойдёт. Невероятно благодарен всему руководству «Зенит» за доверенный шанс и помощь своему воспитаннику. Для меня это был первый полноценный сезон на профессиональном уровне, я обрел ту уверенность, которая была в академии и молодёжном первенстве. О дебюте за первую команду до сих пор вспоминаю с замиранием сердца. Осуществил детскую мечту, которая была с момента попадания в Академию.
Хочу поблагодарить тренерский штаб «Зенита» и «Зенита»-2. Отдельная благодарность Владиславу Николаевичу Радимову, первые шаги в профессиональном футболе я сделал именно при нём. И, конечно же, спасибо болельщикам. Это те, благодаря кому мы добились хорошего результата в сезоне. Это был невероятный год, спасибо вам всем за это! Ещё обязательно увидимся», — цитирует Крапухина пресс-служба клуба.
- 18 августа 2021
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