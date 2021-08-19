Вернер поблагодарил фанатов «Челси» за поддержку после инцидента на открытой тренировке

Нападающий «Челси» Тимо Вернер поблагодарил болельщиков за поддержку.

«Спасибо за всю любовь и поддержку, которые я получил сегодня! Я действительно ценю это», — написал Вернер в своём «твиттере».

Ранее сообщалось, что фанат «Челси» на открытой тренировке потребовал убрать Вернера из команды. Некоторые болельщики лондонского клуба в ответ стали громко возмущаться этим заявлением.

Вернер стал игроком «Челси» в июле 2020 года. Синие заплатили за него «РБ Лейпциг» € 53 млн. В прошлом сезоне нападающий провёл за лондонский клуб во всех турнирах 52 матча, забил 12 голов, отдал 15 результативных передач.

Ранее сообщалось, что владелец «Челси» Роман Абрамович выделил на покупку Холанда € 175 млн. Если сделка состоится, переход 20-летнего норвежца станет вторым самым дорогим трансфером в истории.