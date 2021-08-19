«Тоттенхэм» уступил «Пасуш де Ферейре» в первом матче квалификации Лиги конференций

В Пасуш-де-Ферейре состоялся первый матч плей-офф квалификации Лиги конференций. «Пасуш де Ферейра» на стадионе «Капитал ду Мавел — Мата Реал» принимал «Тоттенхэм».
Встреча завершилась победой хозяев со счётом 1:0. Единственный мяч в этой игре на 45-й минуте забил Лукас Силва.
«Тоттенхэм» выставил на этот матч фактически резервный состав. В стартовый состав была включена целая группа игроков резервной команды. Также в Португалию не полетел форвард Гарри Кейн, который в ближайшее время может перейти в «Манчестер Сити».
Ответный матч команды проведут 26 августа в Лондоне. С нынешнего сезона правило гостевого гола не действует.
Лига конференций — третий еврокубковый турнир. В розыгрыше примут участие 184 команды из 55 национальных ассоциаций УЕФА. При этом в состав участников войдут 46 клубов, которые перейдут из Лиги чемпионов и Лиги Европы. Перед групповым этапом будут проходить три отборочных раунда и раунд плей-офф. Прямых путёвок в групповой этап не будет. В эту стадию выйдут 32 команды: 17 клубов — через основной путь Лиги конференций, пять клубов — через путь чемпионов Лиги конференций, 10 клубов — после вылета из раунда плей-офф Лиги Европы.
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