Баженов: Карпин пихает? Да и пускай, мы не девочки

Бывший форвард московского «Спартака» Никита Баженов прокомментировал назначение Валерия Карпина на пост главного тренера сборной России.
«Карпин — это хороший вариант для сборной из-за авторитета перед игроками и умения мотивировать. Хотя дело даже не в авторитете. Почему мне Георгич всегда нравился, он всегда говорит по делу. На тебя могут кричать, но ты понимаешь, что: а) эмоции; б) всё по делу. Тебе же говорили так не делать, а ты делаешь. Он отходчив, потом находит нужные слова, умеет находить подход. Пихает? Да и пускай, мы не девочки. Ну, покричал кто-то на нас… Если это работает, то ори хоть каждый день. На кого-то ведь он не кричал, смысла не было. Нужен грамотный индивидуальный подход.
Тонкий психолог? Это точно. Не знаю насчет тонкого, но психолог в нем проявляется», — цитирует Баженова «Матч ТВ».
- 20 августа 2021
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