«Спартак-2» одержал вторую победу подряд в ФНЛ, обыграв «Текстильщик»

В Нижнем Новгороде состоялся стартовый матч 7-го тура ФНЛ. Ивановский «Текстильщик» на стадионе «Нижний Новгород» принимал «Спартак-2». Матч завершился победой гостей со счётом 2:1.
В составе красно-белых отличились Владислав Шитов и Фаниль Сунгатулин, забившие по мячу в первом тайме.
Единственный мяч в составе «Текстильщика» провёл Максим Бачинский, отличившийся на 76-й минуте, но отыграться хозяева так и не смогли.
«Спартак-2» одержал вторую победу подряд и набрал 13 очков. После этого красно-белые поднялись на 4-е место в турнирной таблице ФНЛ.
«Текстильщик» в семи турах набрал всего три очка. Команда из Иваново находится на 19-м, предпоследнем месте.
В следующем туре «Спартак-2» будет принимать «Олимп-Долгопрудный», а «Текстильщик» сыграет в гостях с «Аланией».
- 20 августа 2021
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