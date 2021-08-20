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«Спартак-2» одержал вторую победу подряд в ФНЛ, обыграв «Текстильщик»

«Спартак-2» одержал вторую победу подряд в ФНЛ, обыграв «Текстильщик»
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В Нижнем Новгороде состоялся стартовый матч 7-го тура ФНЛ. Ивановский «Текстильщик» на стадионе «Нижний Новгород» принимал «Спартак-2». Матч завершился победой гостей со счётом 2:1.

В составе красно-белых отличились Владислав Шитов и Фаниль Сунгатулин, забившие по мячу в первом тайме.

Единственный мяч в составе «Текстильщика» провёл Максим Бачинский, отличившийся на 76-й минуте, но отыграться хозяева так и не смогли.

«Спартак-2» одержал вторую победу подряд и набрал 13 очков. После этого красно-белые поднялись на 4-е место в турнирной таблице ФНЛ.

«Текстильщик» в семи турах набрал всего три очка. Команда из Иваново находится на 19-м, предпоследнем месте.

В следующем туре «Спартак-2» будет принимать «Олимп-Долгопрудный», а «Текстильщик» сыграет в гостях с «Аланией».

ФНЛ - Первый дивизион. 7-й тур
20 августа 2021, пятница. 16:00 МСК
Текстильщик
Иваново
Окончен
1 : 2
Спартак-2
Москва
0:1 Шитов – 23'   0:2 Сунгатулин – 45'   1:2 Бачинский – 76'
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