Сербский защитник Настасич стал одноклубником Кокорина

Защитник «Шальке-04» и сборной Сербии Матия Настасич перешёл в «Фиорентину», сообщает пресс-служба итальянского клуба.



Настасич выступал за «Шальке» с 2015 года. В минувшем сезоне сербский защитник принял участие в 15 матчах за гельзенкирхенский клуб в чемпионате Германии и не сумел отметиться результативными действиями. Ранее Настасич уже играл за «Фиорентину» с 2011 по 2012 год. С 2012 года футболист вызывается в национальную команду Сербии.



Напомним, в составе «Фиорентины» выступает российский нападающий Александр Кокорин.



Новый сезон в чемпионате Италии стартует сегодня, 21 августа. «Фиорентина» в матче 1-го тура итальянской Серии А встретится с «Ромой». Игра состоится завтра, 22 августа, на стадионе «Олимпико» в Риме.

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