Кокорин попал в заявку «Фиорентины» на матч с «Ромой»

Российский нападающий Александр Кокорин попал в заявку «Фиорентины» на матч первого тура чемпионата Италии с «Ромой», сообщает пресс-служба клуба в своём «твиттере».
Ранее стало известно, что россиянин может покинуть итальянский клуб в летнее трансферное окно, так как не входит в планы «фиалок». Кокорина предложили клубам из России и Турции. Российский форвард досрочно вышел из отпуска. Сообщалось, что Кокорин прибыл в тренировочный центр итальянского клуба 9 июля, на два дня раньше партнёров по команде.
Напомним, Кокорин стал игроком «Фиорентины» 27 января 2021 года, перейдя из московского «Спартака». Контракт 30-летнего форварда с итальянским клубом рассчитан до 2024 года, сумма сделки составила € 4,5 млн. В сезоне-2020/2021 Александр принял участие в четырёх матчах Серии А и не отметился результативными действиями.
- 21 августа 2021
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