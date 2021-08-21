Дортмундская «Боруссия» уступила «Фрайбургу» в матче Бундеслиги

Во Фрайбурге завершился матч 2-го тура Бундеслиги. «Фрайбург» на стадионе «Шварцвальд-Штадион» принимал дортмундскую «Боруссию». Встреча закончилась победой хозяев со счётом 2:1.

Уже на 6-й минуте Винченцо Грифо вывел «Фрайбург» вперёд, а на 53-й минуте Ролан Шалаи удвоил преимущество «Фрайбурга». Через шесть минут Янник Кайтель отправил мяч в свои ворота, а «Боруссия» отыграла один мяч. Впрочем, на большее сил гостям уже не хватило.

«Боруссия» в двух турах набрала три очка. Дортмундцы занимают пятое место в турнирной таблице Бундеслиги. «Фрайбург» набрал четыре очка и поднялся на второе место в турнирной таблице.

В следующем туре «Фрайбург» сыграет в гостях со «Штутгартом», а «Боруссия» будет принимать «Хоффенхайм».